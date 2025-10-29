ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
“Имаме много въпроси и малко отговори. И това е притеснително, защото срокът за превалутиране и плащания в новата валута съвпада с празничен ден, което не ни позволява да сме спокойни". Това обясни пред NOVA собственикът на механа в Банско Юлия Попова.
По думите ѝ основното ѝ притеснение идва от факта, че по Нова година "сме съсредоточени да посрещаме гости, да сме на тяхно разположение, а изведнъж ще трябва да следим връщане на суми, маркиране, домаркиране, каси – неща, които ще утежнят положението". Според нея това не е невъзможно, тъй като тя и колегите ѝ са се справяли с много трудности през годините – но би било по-добре процесът да е по-плавен и да имат време за реакция.
"Удобно е приемането на новата валута да бъде от 1 януари. Разбирам го, но би било добре да имаме преходен период от 7–8 дни, за да можем спокойно да реагираме и да си свършим работата както трябва. Все пак ние сме сред малкото, които ще работят в празничните дни – ресторанти, магазини, заведения. Да не забравяме, че са и почивни дни", подчерта тя.
И допълни: "От години повечето клиенти плащат с карти, но не можем да откажем плащане в брой. Притеснението е по-скоро заради времето и момента, в който ще се случи всичко това. Би било по-добре да се отложи с няколко дни, за да не се стига до неприятни проверки точно навръх Нова година".
Попова заяви, че при закръглянията по фиксинга се получават остатъци от стотинки, и не е ясно как точно ще се процедира, ако не става дума за плащане с карта. "Всеки сам ще решава накъде да закръгля. В нашия обект решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението – просто, за да избегнем неудобства и дребни сметки в този момент, когато хората са дошли да се забавляват", категорична е тя.
Димитър Колев, който е управител на хотел в Банско, подчерта, че има ясни правила и се надява всичко да протече нормално. "Повечето от пакетите и резервациите са платени предварително, което улеснява процеса. За моментните плащания има ясно регламентирани условия и не очаквам проблеми. След Нова година плащанията ще се извършват в евро, а ако няма достатъчно монети или банкноти за ресто, законът позволява връщане и в левове до 31 януари, което е облекчение за всички", обясни той.
