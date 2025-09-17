ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти
© Sofia24.bg
Успяват ли да спестяват, къде влагат и финансово грамотни ли са българите?
Изводът на финансовите консултанти от работата с клиенти е, че българинът не умее да спестява дългосрочно.
"Финансовият консултант може да планира целите на едно семейство, дали образование на детето, или покупка на жилище и пенсиониране, за които малко хора се замислят", коментира финансовият консултант Гергана Стоева пред Bulgaria ON AIR.
Влиянието на еврото върху ходовете ни
С приближаването на приемането на еврото се увеличават страховете и опитите за инвестиция.
"Има някаква несигурност. Не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти. Голяма част от хората очакват те да се повишат. Може да има някакви регулаторни промени, които също не могат да се предвидят към текущия момент", посочи собственикът на агенция за недвижими имоти Лидия Иванова.
Пазарът на имоти
На този фон обаче, много са и хората, които въпреки това влагат парите си в имоти. Експертите смятат, че от 1 януари 2026 г. предстои охлаждане на пазара.
"Не смятам, че ще има апокалипсис", отбеляза Иванова.
"Да се обърнат към експерти, които да могат да планират в едно домакинство разходите и приходите, да ги насочат в правилните потоци - инвестиции в акции, злато, имоти, финансови инструменти, които е най-важно да са диверсифицирани", добави Стоева.
Относно евентуална промяна в лихвите, прогнозите сочат, че в страната ни те ще се запазят като най-ниските в ЕС.
Още по темата
/
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
15:01
Установим ли нередност при въвеждането на ерото, ще имаме възможност да се оплачем, но за всеки проблем – пред различна институция
13.09
Още от категорията
/
Държавата ще премести покъщината и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
15:45
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании
14:30
ВМЗ-Сопот: Това не е истина! В момента брутната заплата при нас е 2430 лв. плюс 200 лв. ваучери
14:26
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:52
От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
11:33
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
11:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.