Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
"Това се говореше и преди 20–25 години, и днес е същото – старото строителство е по-добро от новото“, коментира собственик на панелен апартамент в свой сигнал до Plovdiv24.bg. Той споделя, че въпреки по-скромния външен вид на панелните блокове, качеството на изпълнение е несравнимо по-високо:
"Купих си панелка и пак бих избрал панелка пред ново строителство. Трябва да ми я подарят, за да взема нова сграда — иначе не бих.“
Според него проблемите при модерните жилищни сгради са очевидни: малки площи, компрометирани разпределения, тънки вътрешни стени, липса на шумоизолация и недостатъчна инфраструктура в новите квартали.
"Хората се тъпчат като сарделки в апартаментчета без нито един прав ъгъл, а междинните стени са от гипсокартон. Комшията като пръдне — в съседите мирише. Някои сгради нямат дори нормална канализация“, разказва той.
Собственикът подчертава още, че в панелното строителство жилищата са "нормални, човешки, удобни за живот“ – с реална площ, практични помещения, а не с тераси и общи части, които оскъпяват цената.
"В новото строителство плащаш въздух и коридори. Панелката може да е грозна, но е истинска.“
По думите му основният социален проблем не е в сградите, а в културата на живеещите в тях:
"Не сградата е проблем, а простащината на обитаващите я. Повечето – селяндури.“
Той допълва, че много хора, които напускат панелните блокове, не се преместват в ново строителство, а на село в търсене на спокойствие.
"Малцина са тези, които купуват новите кутии с общи части. На пазара искате да ни ги пробутвате, ама – йок!“
Въпреки критиките към панелните блокове, този тип мнение показва, че за голяма част от купувачите панелката остава надежден, практичен и по-качествен избор спрямо новото строителство — особено когато се търси комфорт, реална жилищна площ и по-здрава конструкция.
Гешев
преди 1 ч. и 13 мин.
Страшно качество ,ама преди 50 години....сега са леш
RZ75
преди 1 ч. и 31 мин.
То пък в панелките една шумоизолация.... Терасите също са панел, а не част от плочата, което за мен е загадка и един голям недостатък. На панелите е добре заварките да се опресняват, ама гледам никой не го прави. Бих купил старо строителство, но монолитно, а не панелно. А ако трябва да избирам между панел и ново строителство - твърдо панел!
