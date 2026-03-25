Собственик на бензиностанция: Има спад на потреблението
"От 20 март не са се повишавали цените при нас. Очакваме днес цените на "Лукойл", вчера не излязоха", каза пред NOVA Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе.
Според него евентуалната помощ, която ще отпусне правителството за най-уязвимите няма да покрие повишението на цените. "Ако преди сте зареждали за 100 евро, в момента същото количество гориво излиза около 140 евро", изчислява Пенгезов. Той отчита спад на потреблението.
"В цяла Европа се освобождават резерви, намалява се директивно цената, в Испания и Италия се намали акцизът", коментира Пенгезов.
