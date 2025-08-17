ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
До данни на ДКСБТ в началото на юни цената на кашкавала е била 18,55 лв. За месец се е понижила с 60 стотинки. Според последните данни от тази седмица цената му на едро е 17,65 лв.
Обратна е тенденцията при сиренето. Най-ниска е била цената му в края на юли – 11,17 лв. От тогава до тази седмица се е повишила с малко над 40 стотинки. Така на едро в момента то струва 11,60 лв.
Каква е причината кашкавалът да е по-скъп от сиренето?
Мандрата на Стоил Костов повече от 30 години произвежда краве сирене. Търгува млечните продукти чрез дистрибутори и казва, че не е вдигал цените повече от година.
"Имаме някакви наблюдения, че спекулативно се вдигат цените на млечните продукти, но това не е от нас, цената ни на едро е 16,80 лв. за краве сирене с ДДС, оттам дистрибуторът си слага 10-15 процента, търговецът си слага около 30% и цената става 24-25 лв.“, казва Стоил Костов.
Собственикът на мандра е категоричен, че от години не е вдигал цените и ако има поскъпване при производителите, то винаги е обосновано – при поскъпване на млякото и производствените разходи.
От Асоциацията на млекопреработвателите обясниха разликата в цените на кашкавала и сиренето.
"За производството на 1 кг кашкавал са необходими най-малко 10 литра мляко. Той е коренно различен продукт. Сиренето и кашкавалът се придобиват от различни продукти. От бранша не вярвам някой да е пипал цените през последните 6 месеца, камо ли да в вдигал цените с 10-20 стотинки“, коментира Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България.
Според ДКСБТ увеличение няма.
"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата от последните три седмици има доста стабилно предлагане и при кашкавала имаме едно намаление от 70-80 стотинки. Този показател е добър“, уточнява за bTV председателят на комисията Владимир Иванов.
Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища.
