Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Защо търсим нови таланти?
В Еконт не гледаме на хората като на кадри, служители или ресурс. Ние сме общност от личности.
Обявихме стратегия за технологичен ръст и изчистване на излишните сервизи. Фокусираме се върху най-важното в логистиката. Действителността показа, че имаме нужда от това.
Този процес изисква подмяна на ДНК в бизнес модела ни. Затова Стратегия 2026 е насочена към търсенето и развитието на таланти с ново мислене.
Търся личност с мащаб за ролята на Управител логистичен център в София (НЛЦ Искър). Позицията е еквивалент на Distribution Center Manager в международните компании. Тя дава висока степен на автономност.
Предлагам партньорство в резултатите с целеви месечен пакет от 4 090 евро бруто. Той е за хора, които разбират, че точността и скоростта са валута.
Изискванията ми са високи: 40 часа седмично физическо присъствие на терен. 24/7 ефективна управленска отговорност за процеса.
Няма да си сам в това.
Осигуряваме пълно обучение и среда за развитие. В екипа ми са топ логистици, с които ще бъдете заедно в борбата срещу ентропията.
Ако разпознаваш себе си в това "ново ДНК", очаквам те на hr@econt.com“
