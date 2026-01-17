Собственикът на "Еконт" Николай Събев публикува обява, която взриви мрежата – търси човек с "ново ДНК", а заплатата е повече от примамлива, видя. Ето какви са му изискванията:В Еконт не гледаме на хората като на кадри, служители или ресурс. Ние сме общност от личности.Обявихме стратегия за технологичен ръст и изчистване на излишните сервизи. Фокусираме се върху най-важното в логистиката. Действителността показа, че имаме нужда от това.Този процес изисква подмяна на ДНК в бизнес модела ни. Затова Стратегия 2026 е насочена към търсенето и развитието на таланти с ново мислене.Търся личност с мащаб за ролята на Управител логистичен център в София (НЛЦ Искър). Позицията е еквивалент на Distribution Center Manager в международните компании. Тя дава висока степен на автономност.Предлагам партньорство в резултатите с целеви месечен пакет от 4 090 евро бруто. Той е за хора, които разбират, че точността и скоростта са валута.Изискванията ми са високи: 40 часа седмично физическо присъствие на терен. 24/7 ефективна управленска отговорност за процеса.Няма да си сам в това.Осигуряваме пълно обучение и среда за развитие. В екипа ми са топ логистици, с които ще бъдете заедно в борбата срещу ентропията.Ако разпознаваш себе си в това "ново ДНК", очаквам те на