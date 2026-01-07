Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцията по изтеглянето му
©
Сумата е постъпила по сметката на ИА "Морска администрация“, която координираше цялата операции и поиска възстановяване на всички разходи. Предстои парите да бъдат възстановени в държавния бюджет.
Очаква се собственикът на плавателния съд да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.
Още по темата
/
Искат собственикът на танкера "Кайрос" да възстанови над 270 хил. евро на България заради изтеглянето
09:53
Още от категорията
/
Костадин Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата!
11:05
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Как една запетая беше причината районен съдия от СРС да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.