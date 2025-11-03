Борислав Гуцанов пред журналисти преди Надзорния съвет на НОИ.
"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.
Пенсиите
"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.
"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов. "Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.
"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.
Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
©
Още по темата
/
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:54
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
02.11
Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика
02.11
КРИБ: Вървим към румънския сценарий - увеличаване на инфлацията, външните заеми и външния дълг
02.11
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
02.11
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
01.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Румен Гълъбинов: Няма основание да смятаме, че положението с държавния бюджет е бедствено както за тази година, така и за следващата
31.10
Още от категорията
/
Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
01.11
Президентът: Само с традициите и родолюбието можем да търсим заедно мястото на България в модерния свят
01.11
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
Кристиан Вигенин: Премахването на правото на вето по важни въпроси ще задълбочи противоречията в Евросъюза
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.