Социалното министерство стартира проект за подобряване на условията в много сфери от обществения живот
©
Инициативата има за цел да осигури по-добри условия на труд и по-качествено обслужване на гражданите в сферите на образованието, здравеопазването, социалните услуги. Както и в културата, администрацията, спорта и рехабилитацията.
Документи за участие могат да се подават до 10 февруари 2026 г. Допустими кандидати са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.
Кандидатстването се извършва по мерки, насочени към подобряване на обществената среда, социалната и образователната инфраструктура, както и към осигуряване на достъпна архитектурна среда.
По мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" се подпомага създаването на устойчива, свързана и достъпна среда чрез строително-монтажни и ремонтни дейности в обществени сгради, включително такива със статут на културна ценност, както и в публични пространства като площади, паркове и градини.
Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" цели модернизиране на образователната и здравната инфраструктура и подобряване на сградния фонд в сферата на социалните услуги. По нея ще се финансират и ремонтни и строително-монтажни дейности в обществени сгради, включително културни ценности. Общият бюджет за едно проектно предложение по тези мерки, който включва финансирането от проект "Красива България“ и съфинансирането от кандидатите, е между 60 000 и 300 000 евро.
Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" е насочена към осигуряване на по-добри условия на живот на уязвими групи чрез обновяване или изграждане на инфраструктура за предоставяне на резидентна грижа. При тази мярка не се допуска финансиране на обекти със статут на недвижима културна ценност. Общият бюджет за едно проектно предложение е между 60 000 и 300 000 евро.
Проект "Красива България“ ще съфинансира предложения по Мярка М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради". По нея ще се изграждат рампи, подемни платформи, асансьори и други елементи за осигуряване на достъпност, включително в сгради – недвижими културни ценности.
Мярка М02-03 "Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени специалности" предвижда обновяване на сградния фонд и дворните пространства. Ще се финансират и дейности за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда в тях, включително в сгради със статут на културна ценност.
Общият бюджет за едно проектно предложение и по двете мерки е между 40 000 и 120 000 евро, съобщи още ведомството.
По всички мерки е допустимо и благоустрояване на прилежащите външни пространства в рамките на урегулираните поземлени имоти. Подробна информация за условията за кандидатстване и необходимите документи са достъпни на официалния сайт на проекта - https://www.mlsp.government.bg/dokumenti.
Още от категорията
/
Румен Петков: Бюджет 2026 е със силно социален ангажимент, който през последните 10 години отсъстваше
17.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Корнелия Нинова: 8 км от околовръстния път на София ще ни струват...
21:23 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.