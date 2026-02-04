Илияна Йотова, можем да направим извод, че политическата предизборна кампания вече е започнала. Също така се забелязва, че държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател. Това каза социологът от "Тренд" Евелина Славкова пред NOVA NEWS.
Според нея промените в Конституцията нарушават идеята за служебен кабинет. Славкова каза, че вече са започнали коментари, свързани с това кой до коя партия е близък.
Социологът посочи още, че Илияна Йотова ще бъде кандидат за президент. Затова настоящото решение - кого да посочи за служебен премиер - за нея е сложно, тъй като то може да бъде записано като неин плюс или минус, допълни Славкова.
Румен Радев, БСП и предстоящите избори
Румен Радев ще бъде припознат от част от избирателите на БСП, смята експертът. По отношение на БСП тя е на мнение, че е важно кой ще бъде новият председател и дали той ще успее да мотивира част от електората да не гласува за досегашния президент.
