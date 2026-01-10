Социолог: Очертава се кризисна година, това може да не са единствените парламентарни избори
Според него се очертава изборна година, не по-малко критична или кризисна от предходните години.
"След изборите ще има размествания, но не съществени, защото едни партии ще повишат влиянието си, повишавайки изборния си резултат, а тези, които се отъждествиха с безпрецедентните протести в края на минатото година, ПП-ДП коалицията, сигурно ще подобрят, но не чак толкова, колкото очакват изборния си резултат. Очаква се също "Възраждане“ да разшири влиянието си, но също не чак толкова радикално, че да объркат плановете на всички останали. Най-вероятно ДПС - "Ново начало“ ще погълне остатъците от партията на Доган, или поне част от тях, и също е възможно да увеличи електронното си присъствие", обясни социологът.
По думите му "Има такъв народ“ ще изпадне. "В зоната на риска остават партиите "Величие“ и БСП, които ще чакаме до последно да разберем каква ще е тяхната съдба на поредните парламентарни избори. Всичко това ще е по причина, че ще има увеличена избирателна активност. Това дължим на енергията, родила се от декемврийските протести в големите градове и в чужбина", смята Асланов.
Той добави, че това повишение на избирателната активност няма да е толкова радикално, че да направи много съществени размествания в общата картина и парламентът донякъде ще прилича на сегашния като съотношение на силите.
