Статистическо изследване на европейския износ към България за периода 2005–2024 г. показва как търговските отношения между страната и европейските партньори се развиват през последните почти двадесет години.Данните на Data & Stats очертават кои държави играят ключова роля за доставката на стоки на българския пазар и как се променят обемите на техния износ с течение на времето.Германия се утвърждава като един от най-значимите износители за България, заемайки водеща позиция благодарение на силния си индустриален сектор и стабилните икономически връзки със страната. Сред другите големи доставчици са Италия, Румъния и Гърция, които поддържат активни търговски потоци с България поради географската близост и регионалната икономическа интеграция.Интерес представлява и нарастващата роля на страните от Централна и Източна Европа, като Полша, Чехия и Унгария, чиито износи към България се увеличават значително през последното десетилетие. В същото време икономиките на Западна Европа, в това число Франция, Нидерландия и Белгия, продължават да доставят разнообразни индустриални и произведени стоки на българския пазар.Прави впечатление, че след 2023 г. Русия, след като е била неизменно в челото на класацията, изчезва от основните износители, а българската икономика продължава да расте. Така се доказва, че не умираме от студ и глад без руските енергийни ресурси.Общият анализ показва, че България се интегрира все по-дълбоко в европейската търговска мрежа, с все по-разнообразни източници на внос от Западна, Централна и Източна Европа. Данните предоставят ценна перспектива за еволюцията на търговските връзки и страните, които имат най-голямо влияние върху износа на стоки към България през последните двайсет години.