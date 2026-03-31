Социологът Кънчо Стойчев: Партията на Радев ще бъде първа, но какъв точно резултат ще получи зависи от избирателна активност
"И всъщност какъв точно резултат ще получи Радев на първо място зависи не от кампанията, а от избирателната активност. Колкото по-голяма е избирателната активност, толкова повече той ще получи. При една висока избирателна активност около 3 милиона, той ще бъде под 100 места, но при една свръхвисока избирателна активност, която е възможна — да речем около 3 милиона и половина — тогава той ще се доближи до 120“, каза той.
По думите му е трудно да се аргументират сценарии.
"Радев ще бъде победител, това е факт, но не е без значение дали ще е с 90 или със 110 депутата. Това са съвършено различни хипотези. Аз бих се въздържал да правя сватби в този момент, т.е. да съюзявам политическите партии. Близко е до ума, че при по-нисък резултат на Радев — под 100 гласа — партньорът ще трябва да бъде по-голяма партия; възможни са ГЕРБ и ПП-ДБ. А при по-висок резултат разликата може да се запълни с по-малки партии. Но толкова мога да кажа — не бих се наел да пророкувам и да създавам погрешни впечатления“, заяви той.
