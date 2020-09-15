Ñîëåíà ãëîáà çà ðîäèòåë, àêî äî ÷àñ íå ïðèáåðå áîëíîòî ñè äåòå îò ó÷èëèùå

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 10:59 / 15.09.2020Êîìåíòàðè (8)189
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Ãëîáà îò 1000 ëåâà çà ðîäèòåë, êîéòî äî åäèí ÷àñ íå ïðèáåðå îò ó÷èëèùå áîëíîòî ñè äåòå. Òîâà ïðåäëàãà ñèíäèêàò "Îáðàçîâàíèå" êúì ÊÒ "Ïîäêðåïà" íà ñòàðòà íà ó÷åáíàòà ãîäèíà.

Èäåÿòà èì å äà ñå îñèãóðè ìàêñèìàëíî áåçîïàñíà ñðåäà íà òðóä è çà ó÷èòåëèòå, êîèòî ñà "ãåðîèòå íà äåíÿ" è çàñòàâàò íà ïúðâà ëèíèÿ ïðè óñëîæíåíà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà. Åòî çàùî ïðåäñåäàòåëÿò íà ñèíäèêàòà Þëèÿí Ïåòðîâ ïðèçîâà ó÷åíèöèòå îòãîâîðíî äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà è ìåðêèòå, à ðîäèòåëèòå äà èìàò àêòèâíà ðîëÿ â ïðåâåíöèÿòà ñðåùó COVID-19, öèòèðàí îò Ìîíèòîð.

Ñèíäèêàëèñòèòå ñìÿòàò, ÷å èìà ìíîãî ñïîðíè âúïðîñè ïî îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äàâàò ïðèìåð ñ îòäåëÿíåòî íà ó÷åíèöè ñ ãðèïîïîäîáíè ñèìïòîìè â ñïåöèàëíè èçîëàòîðè.

Ïî äóìèòå èì â ñëó÷àÿ çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî å ïðîïóñíàëî äà çàäúëæè ðîäèòåëèòå äà íå ïóñêàò áîëíèòå ñè äåöà íà ó÷èëèùå. Ãëîáàòà îò 1000 ëåâà áè èãðàëà âúçïèðàùà ðîëÿ ñðåùó òàêèâà áåçîòãîâîðíè ðîäèòåëè. 




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Àêî ñïóêà ãóìà å íàé- ìàëêèÿ ïðîáëåì.. Àìè àêî å åäèíñòâåí ðîäèòåë, ðàáîòåù íà êèëîìåòðè îò ó÷èëèùåòî? Ïðåäñòàâåòå ñè ñúñòîÿíèåòî íà òîçè ÷îâåê, îáàæäàéêè ìó ñå îò òàì, êàçâàéêè ìó äåòåòî ìó å çëå..? Íèêîé íîðìàëåí ðîäèòåë íå áè áèë ñòóäåíîêðúâåí è óðàâíîâåñåí â òàçè ñèòóàöèÿ. Äîðè, è ùå ãî ãëîáÿò???? Ïðåäñòàâåòå ñè ..ðŸ˜²
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Áåçóìèå, à àêî ó÷èëèùåòî íà äåòåòî å íà 2 ÷àñà ïúò? ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ çà ÏÒÏ-òî ñúñ çàãèíàëà æåíà âúâ Âàðíà
10:04 / 14.09.2020
Òåæúê ïúòåí èíöèäåíò âúâ Âàðíà
09:17 / 14.09.2020
Ìîòîðèñò çàãèíà ïðè òåæêî ÏÒÏ âúâ Âàðíà
17:02 / 13.09.2020
Íåïðåîäîëèìà å òðàãåäèÿòà çà áëèçêèòå íà èçãîðÿëàòà â ìåëåòî Àíè
12:09 / 13.09.2020
×åòèðè æåíè âíåñîõà òðåâà çà íàä 3 ìèëèîíà ïðåç ëåòèùå "Âàðíà"
11:33 / 14.09.2020
Ùåðêàòà íà Ðàäåâ áåç áàùà ñè â åäèí îò íàé-âàæíèòå ñè äíè
12:09 / 13.09.2020
"Ñòàíà âðåìå" çà ïîðåäíèÿ îáðàò â îòíîøåíèÿòà íà Êîáðàòà è Àíäðåà
17:01 / 13.09.2020
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