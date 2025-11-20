Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
"Сондажът е източник на хипотези. Сондажите показват обществените инстинкти, не моментното мнение“, уточни Първан Симеонов, който обяви резултатите по време на националната кръгла маса на тема: "Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“, организирана от МОН.
Зададеният въпрос е: Одобрявате или не одобрявате да се забрани на лица под 15-годишна възраст да влизат в социални мрежи?
74,8% одобряват, 22,1% не одобряват.
"Тези данни ни показват, че идеята има попътен вятър. Те се вписват в по-широк контекст в други наши сондирания – не много либерален контекст, на моменти дори рестриктивен, дори леко репресивен. Има ирационален скептицизъм винаги в такива данни. Родителите са малко по-нюансирани в мненията си“, казва Първан Симеонов.
"Аз традиционно съм много внимателен към идеята за всякакви забрани, особено когато става дума за посоката, в която Земята се върти – трудно е да завъртим Земята обратно. И в същото време разбирам колко голямо предизвикателство е да осигурим едновременно свобода и сигурност, затова приветствам тази идея – видимо и обществото би я приветствало“, добавя той.
Кръглата маса съвместна между МОН, Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание и продължава и към този момент.
"Фокус" припомня, че просветният министър Красимир Вълчев представи идеята да се забрани деца под 15 г. да ползват социалните мрежи. Това се случи по време на брифинг в Силистра. Още тогава той заяви, че ще инициара дебат по темата.
По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.
