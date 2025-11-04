Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
© NOVA
Извършена е и проверка на две складови помещения, които са стопанисвани от дружеството, което стопанисва и цеха. Това заяви пред журналисти заместник-градският прокурор Десислава Петрова.
"Установено е, че в цеха са налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи и не е ясен към момента произхода му. В единия от складовете са открити над 26 тона, а в другият действията продължават и точните количества се уточняват. Изискани са документи, които дружеството не предоставя. Запечатани са помещенията и няма опасност до установяване на произхода на месото, то да бъде разпространено в търговската мрежа", допълни тя.
"Служителите на БАБХ установиха нередности при съхранението и транжирната обработката на месото, поради което ще запечатат обекта до привеждането му в годност за извършване на този тип дейност", каза главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР.
По думите му до акцията се е стигнало след получен сигнал за данъчни измами. "Към настоящия момент няма задържани лица, тъй като собственикът на цеха все още не е установен", заяви той.
От НАП също допълниха, че специализираната проверка продължава и се очаква в 7-дневен срок дружеството да предостави необходимите документи.
