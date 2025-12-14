По-ранен пик на грипа, известен като "супергрип“, се наблюдава тази зима във Великобритания, но засега епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна. Това заяви д-р Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията в Берн.По думите му коледните базари и събитията на открито крият значително по-нисък риск от заразяване в сравнение със затворените пространства, тъй като добрата вентилация намалява предаването на вируси. Най-рискови остават местата със струпване на хора за по-дълго време – поликлиники, болници, училища и градският транспорт. Специалистът препоръчва носене на маска в медицински заведения и в претъпкания обществен транспорт, особено за възрастни хора и хора с отслабен имунитет.Пред NOVA д-р Илиев подчерта, че рискът от заразяване чрез повърхности е по-малък, отколкото се смята, но добрата лична хигиена остава ключова. Миенето на ръцете след прибиране у дома и преди хранене е най-ефективната мярка за предпазване от инфекции, докато носенето на ръкавици не е необходимо.Относно т.нар. супергрип, експертът обясни, че става дума за грипен вариант, който тази година се разпространява по-рано от обичайното – още в началото на декември. Причината е наличието на няколко нови мутации, възникнали през лятото, които леко намаляват ефективността на ваксините. Въпреки това ваксинацията остава силно препоръчителна, тъй като значително намалява риска от тежко протичане и усложнения."Дори при заразяване ваксинираните боледуват по-леко“, каза д-р Илиев. Той отбеляза като сериозен проблем недостига на грипни ваксини в България през последните месеци, което е оставило много желаещи неваксинирани. По думите му не е късно за имунизация, тъй като грипната вълна може да продължи и през януари.Най-засегнатите групи тази година са децата до 7–10-годишна възраст и възрастните хора. Специалистът препоръчва ваксинация и за децата, като подчерта, че както назалните, така и инжекционните ваксини са безопасни и ефективни. Според него страховете от ваксините са неоправдани, а честото боледуване в детските градини и училищата създава сериозен стрес за децата и семействата.По отношение на имуностимулиращите препарати експертът заяви, че те нямат доказана ефективност при предпазване от грип и други вирусни инфекции. В тежките случаи проблемът не е слабият, а прекомерният имунен отговор на организма, поради което подобни продукти не само че не помагат, но могат да бъдат и излишни.В края на разговора д-р Илиев коментира и изтеглянето на бебешко мляко от пазара заради наличие на бактерия. По думите му мярката е превантивна и е предприета заради по-високи от допустимите количества бактерии в определени партиди. Инфекцията най-често причинява разстройство, а при бебета и малки деца основният риск е обезводняването.