Специалист: Имуностимулиращите препарати не са ефективни при грип
© NOVA
По думите му коледните базари и събитията на открито крият значително по-нисък риск от заразяване в сравнение със затворените пространства, тъй като добрата вентилация намалява предаването на вируси. Най-рискови остават местата със струпване на хора за по-дълго време – поликлиники, болници, училища и градският транспорт. Специалистът препоръчва носене на маска в медицински заведения и в претъпкания обществен транспорт, особено за възрастни хора и хора с отслабен имунитет.
Пред NOVA д-р Илиев подчерта, че рискът от заразяване чрез повърхности е по-малък, отколкото се смята, но добрата лична хигиена остава ключова. Миенето на ръцете след прибиране у дома и преди хранене е най-ефективната мярка за предпазване от инфекции, докато носенето на ръкавици не е необходимо.
Относно т.нар. супергрип, експертът обясни, че става дума за грипен вариант, който тази година се разпространява по-рано от обичайното – още в началото на декември. Причината е наличието на няколко нови мутации, възникнали през лятото, които леко намаляват ефективността на ваксините. Въпреки това ваксинацията остава силно препоръчителна, тъй като значително намалява риска от тежко протичане и усложнения.
"Дори при заразяване ваксинираните боледуват по-леко“, каза д-р Илиев. Той отбеляза като сериозен проблем недостига на грипни ваксини в България през последните месеци, което е оставило много желаещи неваксинирани. По думите му не е късно за имунизация, тъй като грипната вълна може да продължи и през януари.
Най-засегнатите групи тази година са децата до 7–10-годишна възраст и възрастните хора. Специалистът препоръчва ваксинация и за децата, като подчерта, че както назалните, така и инжекционните ваксини са безопасни и ефективни. Според него страховете от ваксините са неоправдани, а честото боледуване в детските градини и училищата създава сериозен стрес за децата и семействата.
По отношение на имуностимулиращите препарати експертът заяви, че те нямат доказана ефективност при предпазване от грип и други вирусни инфекции. В тежките случаи проблемът не е слабият, а прекомерният имунен отговор на организма, поради което подобни продукти не само че не помагат, но могат да бъдат и излишни.
В края на разговора д-р Илиев коментира и изтеглянето на бебешко мляко от пазара заради наличие на бактерия. По думите му мярката е превантивна и е предприета заради по-високи от допустимите количества бактерии в определени партиди. Инфекцията най-често причинява разстройство, а при бебета и малки деца основният риск е обезводняването.
Още по темата
/
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
03.12
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Още от категорията
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
13:28
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.