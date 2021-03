Специални екстри в офертите за абитуриентските балове

© Въведените заради COVID-19 противоепидемични мерки у нас и неяснотата кога отново ще отворят ресторантите местят абитуриентски балове зад граница. По-заможните родители на зрелостниците масово броят по близо 8 стотака за вълшебната вечер на отрочетата си в Дубай например.



Според една от офертите в мрежата зрелостниците могат да полеят завършването на средното си образование с 5-дневна ваканция в хотел с три звезди в слънчев Дубай срещу 750 лв.



В офертата е включен и задължителният за влизане в страната PCR тест. По време на престоя си зрелостниците могат да избират различни допълнителни пакетни преживявания като сафари с джипове в пустинята срещу 90 евро, обяд в емблематичния хотел "Бурдж ал Араб“ за 190 евро или панорамна обиколка на Абу Даби, показа проверка.



Не липсват и предложения за пътувания зад граница до по-близки дестинации. Туроператор с 9-годишен опит в организирането на абитуриетски екскурзии изкушава с оферта за петдневна почивка в Бодрум за по-малко от 500 лв. на база Ultra All Inclusive.



Отново на всеки 10 записани абитуриенти един ръководител получава безплатно място. Изискваният депозит е едва 10 лв., а доплащането трябва да бъде направено до 30 април.



В случай че сме решили да анулираме своята резервация от 14 до 7 дни преди датата на заминаване, неустойката, която трябва да заплатим, е в размер на 50% от цената на пътуването. При отмяна на ваканцията в по-малко от 7-дневен срок преди датата на настаняване губим цялата предплатена сума.



Ако абитуриентите все пак са решили да прекарат своя бал в България, могат да резервират някой от хотелите по морето, където два месеца преди датата на заветното празненство хотелиери вече примамват зрелостници с All Inclusive за под стотачка като подбиват цените на кувертите в столичните ресторанти.



Въпреки пандемията абитуриентите с охота се суетят около избора на ресторант или пътуване. Част от родните ресторанти обаче не са обявили своите оферти заради опасността да затворят отново.



Така например за нощувка в 5-звезден хотел край Варна на база All Inclusivе зрелостниците ще броят по 66 лв.



В случай че желаят да добавят празнична вечеря към закупения пакет, ще трябва да доплатят още 55 лв. Задължителното условие, за да отбележат празника си на толкова ниски цени, е да останат в хотела поне две вечери.



За целта те трябва да заплатят 30% аванс до 10 дни след потвърждение на резервацията, 50 на сто от сумата - до 30 април, а цялата сума - до 15 май.



Предвид пандемията се предлагат и гъвкави условия за анулиране на резервациите. Отмяната на заявките в случай на непредвидени обстоятелства е безплатна до 30 дни преди датата на пристигане на групата.



До 15 дни преди настаняване се удържат 100% от първата нощувка. В офертите по морето се срещат и специални екстри като безплатно настаняване на класни ръководители и директор и 15% намаление от цената на куверта за поканени преподаватели.



В същото време вечерята в столичен ресторант по случай завършването на гимназия удря 120 лв. Предварителните менюта включват салата, предястие и основно с две гарнитури. Празникът се подслажда ѝ с парче орехов чийзкейк.



Напитките също влизат в цената - малка ракия или водка, половин бутилка бяло или червено вино, безалкохолно и минерална вода. На всеки 20 куверта организаторите подаряват един. В Русе цената на пакета ''абитуриентски бал'' в ресторант пада до 95 лева.



Капарото е само 10 лева, а останалата част от сумата трябва да се плати до началото на май. Увеселителният клуб разполага с лятна градина, където може да се пренесе купонът, ако здравните власти забранят събирането на големи групи от хора на закрито.



Тези от тях, които искат да посетят и дискотеката, ще трябва да заплатят още 35 лева куверт включващ вход и свободна консумация.



Въпреки примамливите предложения из цялата страна въпросът дали епидемичната обстановка в страната ще позволи да се проведат балове остава без отговор.



Въпреки това в социалните мрежи се появяват публикации, които гласят: "Моля за сериозни предложения за ресторант за абитуриентски бал за 65 човека с добри отзиви".



Освен отзивчивите коментари с имена на заведения обаче се появяват и редица саркастични, осъждащи организацията на подобни групови събития в условия на пандемия - "Ресторант локдаун на улица Честита трета вълна", предлага гневен потребител.



"Никой не иска да вземе капаро, което не е ясно дали няма да се наложи да върне. Никой не желае и да заплати услуга, която може да не използва



На този етап може да се говори само за изяснителни срещи - да си изберат заведение и оферта. Плащане обаче няма да има", коментира председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов.



От Сдружението на заведенията в България (СЗБ) пък допълниха, че "обстановката е толкова несигурна, че нито ресторантьорите знаят какво да правят, нито самите клиенти.



Подобна е ситуацията и във Велико Търново, където до този момент нито едно от оборотните и предпочитани от абитуриентите заведения и ресторанти не са изнесли официална оферта за провеждане на тържествата през месец май.



Някои от управителите на обектите уточняват, че ако мерките разрешават събирането на много хора на едно място, то те са готови да реагират веднага и да предложат промоционални оферти на младежите.



Самите бъдещи абитуриенти също не знаят дали ще им бъде разрешено да празнуват заедно.



Още през октомври голяма част от абитуриентите в Добрич и района са направили резервации за самия бал и са дали капаро.



То варира от 20 до 50 лева с уговорката, че няма да се връща. Няма ли бал на резервираната дата, то с тези с предплатените суми ще ходят да пият по едно кафе - такава е договорената опция.



Според проучване, кувертите за баловете са от 50 до 80 лв., което май е множко за тристепенно меню.



Според класни ръководители на дванадесетокласници сякаш я няма тази истерия от предходните години по рокли и тоалети.



Поне не започна от месец септември. От февруари насам започна да се усеща треската - турове в София в търсене на рокли, проби в Пловдив.



Рокли под 1000 лева не се намират. При момчетата нещата са по-спокойни - повечето имат тоалети, цената е средно около 600 лв.



Няма никаква яснота относно екскурзиите. Повечето от абитуриентите са категорични, че в чужбина няма да ходят. Биха отишли на екскурзия в България, ако някой им я организира.



Масово собствениците на ресторанти и хотели в Старозагорска област отказват да приемат заявки за организиране на абитуриентски балове, установи репортерска проверка.



От Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите, обединяващ на практика най-големите фирми в Града на липите, са категорични, че на този етап ще се въздържат от офериране на подобна услуга поради невъзможност да предвидят какви ще бъдат епидемиологичните мерки в края на май.



Запазили сме дата за официално изпращане на абитуриентите в обновената зала на културен център "Стара Загора“, която е общинска собственост, за 15 май, но няма нищо сигурно, възможно е да ни бъде отказано и изпращането да стане в училищния двор, коментира директорката на СОУ "Максим Горки“ Мариана Пенчева, пише "Монитор".



Засега единствените, незасегнати от пандемичната обстановка около баловете са фотографите - някои от тях вече дори са започнали да работят по традиционните фотосесии. Цените са по договаряне, а за външни снимки се искат по около 150 лв.