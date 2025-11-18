Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията.
Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството. От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на г-н Маняхин, той няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява дружеството. Това става ясно от подписаното от Спецов решение, цитирано от БНТ.
Спецов освободи от длъжност председателят на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"
©
Още по темата
/
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
08:26
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
Още от категорията
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
09:52
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
09:12
Доц. Николай Вуков: Една от важните мисии на медиите днес е да поддържат връзката с миналото и културата
17.11
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
НОИ ще плаща днес
08:26
Корнелия Нинова: 8 км от околовръстния път на София ще ни струват...
21:23 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.