Назначеният за особен търговски управител на "Лукойл" – България Румен Спецов съобщи , че до края на деня ще бъде вписан в Търговския регистър. Това предаде bTV.Спецов коментира лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция."Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", каза Спецов.Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл" в България. След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г.След вписването му в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл" той ще напусне поста в НАП.Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.Първата възможност за "Лукойл" е компанията да бъде купена централно – тоест да бъдат придобити всички нейни международни активи. При този вариант страната ни ще е поставена пред свършен факт.Вторият е България да продаде собствеността на "Лукойл" на наша територия.Политиците вече подчертаха, че при такъв вариант парите от продажбата не трябва да се харчат в случай, че Русия заведе дело. Тук вече в сила влиза законът, в който при продажба трябва да се произнесе и ДАНС.Третият е национализация, подобно предложение вече имаха МЕЧ, но то беше отхвърлено при гласуване в пленарната зала.