Спешно забраниха риболова по много реки в България, важи поне до тази дата
И така, съобразно писмата на Басейнова дирекция "Дунавски район“ се забранява риболова в:
*Манастирска и Голема река – от устията до вливането в река Лом
*Стакевска река – от с. Стакевци до вливането в река Лом
*река Ерма – от гр. Трън до границата със Сърбия
*Стара река – от извора до вливането й в Златаришка река
Съобразно изискване на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ се забранява риболова в:
*река Триградска и притоците й – от моста на Механичен цех до моста над пещера Дяволското гърло.
*река Буйновска – от горния мост в м. "Попини лъки“ до мост на екопътека "Дяволска пътека“.
*река Мугленска с притоците й – от изворите до вливането в река Триградска
*река Бяла река – от с. Куртово до вливането й в река Стряма
*река Мечка – от с. Мечка до вливането й в Марица
*река Стряма – от с. Ръжево Конаре до вливането й в Марица
*река Чепеларска – от ВЕЦ "Асеница 1“ до вливането й в Марица
*река Котленишка в община Котел
*река Твръдишка в община Твръдица
*река Козаревска в община Твърдица
*река Чумеренска в община Твърдица
*река Габровница с притоците й – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на ДЛС "Мазалат“ при с. Скобелево заради тазгодишното маловодие.
