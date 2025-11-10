Спират тировете по магистралите в пиковите часове на празниците през 2026 година
©
Целите са да се улесни пътуването, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти и образуването на задръствания при засиления трафик.
На интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“ е публикувана за обществено обсъждане проект на заповед. Тя обхваща трасето на АМ "Тракия“, АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), АМ "Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км).
Предвижда се тежкотоварните МПС да бъдат ограничавани в следните дни и часове през 2026 г.:
за Национален празник на България - 03.03.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Великден - 09.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 10.04.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 13.04.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Деня на труда /1 май/ - 30.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 01.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 03.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Гергьовден /6 май/ - 05.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 06.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост /24 май/ - 22.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 23.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 25.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Деня на Съединението /6 септември/ - 04.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 05.09.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 07.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Деня на Независимостта /22 септември/ - 18.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 22.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;
за Коледа и Нова година - 23.12.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 24.12.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 28.12.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.
На АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.
За АМ "Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман“ (34-ти км) до п.в. "Вакарел“ (23-ти км).
Още от категорията
/
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
19:06
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
18:59
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
16:46
Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
15:39
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
15:37
Евростат отново ни закопа: В рамките на ЕС България има най-нисък медианен еквивалентен доход от 7811 евро, средната стойност за ЕС е 21 582 евро
15:25
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
14:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.