Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима моряци
© МТ
Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос. В 11:10 ч. днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с кораба.
Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация".
Припомняме, че на борда на плавателния съд има трима души.
