Според данните на НСИ – учете! Безработните висшисти са 16%, а тези със средно образование над 53%
© ФОКУС
През 2025 г. безработните лица са 106.9 хил., от които 59.3 хил. (55.5%) са мъже и 47.6 хил. (44.5%) - жени. Показва статистиката на НСИ, цитирана от ФОКУС.
Коефициентът на безработица е 3.5% (3.7% за мъжете и 3.3% за жените), като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.7 процентни пункта.
От всички безработни 16.0% са с висше образование, 53.4% - със средно, и 30.6% - с основно или по-ниско образование.
Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.4% за висше образование, 3.6% за средно образование и 12.5% за основно и по-ниско образование.
Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.7%.
Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 42.4%, а коефициентът на продължителна безработица - 1.5% (1.6% за мъжете и 1.4% за жените).
През 2025 г. общият брой на заетите лица e 2 930.1 хил., от които 1 552.4 хил. (53.0%) са мъже и 1 377.7 хил. (47.0%) са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2% (59.3% за мъжете и 47.6% за жените).
В сектора на услугите работят 2 003.0 хил. души, или 68.4% от заетите, в индустрията - 787.2 хил. (26.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 139.9 хил. (4.8%).
По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 5.6% (165.3 хил.) са работодатели, 7.1% (209.1 хил.) - самостоятелно заети без наети, 86.9% (2 546.7 хил.) - наети, и 0.3% (9.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 888.7 хил. (74.2%) работят в частния сектор, а 658.1 хил. (25.8%) - в обществения.
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 809.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.9% (74.2% за мъжете и 67.5% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.0%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 80.6%, а при жените - 73.2%.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 71.2% (75.5% за мъжете и 67.0% за жените).
През 2025 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 913.8 хил., или 73.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.5 процентни пункта.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 049.9 хил., от които 460.6 хил. са мъже и 589.3 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.5% - съответно 23.0% за мъжете и 30.1% за жените.
Броят на обезкуражените на възраст 15 - 64 навършени години е 16.5 хил., или 1.6% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.
Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 8.6%.
Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 41.2%.
Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 13.8%.
Още от категорията
/
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
11:04
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
11:04
Директори предупреждават за риск от затваряне на театри: От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени
10:48
Борисов за раздялата с Бориславова: Разрева се, когато реших да правя партия. Може би щяхме да имаме деца
10:45
Александър Колячев: До 25 хил. евро глоби за нарушения при проверките на високите сметки за ток ще плащат електроснабдителните дружества
09:22
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:21
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.