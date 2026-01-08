Спорен олигарх и частната му болница с остра атака срещу МЗ
Към днешна дата отговор няма. Експертите са категорични, че подобна стъпка е нецелесъобразна и дори рискова за малките пациенти. Това е и причината разрешение да не се даде.
Всичко това става ясно от официална кореспонденция между "Сърце и мозък" и Здравното министерство.
Според специалистите нуждата от разкриването на второ отделение в страната за детска кардиохирургия е изключително спорно - срещу подобна стъпка са се обявили както от регионалната колегия на БЛС, така и от съответните експертни съвети към министъра на здравеопазването, става ясно от медийни материали.
"По процедурата са представяни изискуемите документи, включително отрицателно становище от Районната колегия на Българския лекарски съюз - Бургас, която не е подкрепила посочените инвестиционни намерения на "МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД", се казва в писмото на здравните власти до инвеститорите с адресат д-р Петя Диновска, изпълнителен директор на "Сърце и мозък".
След справка на ФОКУС става ясно, че към този момент действителен собственик на "Сърце и мозък" е фармацевтичният олигарх Тихомир Каменов.
Припомняме, че неговото име изплува и при трагедията с малката Сияна, която загина в тежка катастрофа. Според баща й - олигархът и също така собственик на застрахователната компания "ДаллБогг" Тихомир Каменов се е изгаврил с обезщетението им.
"На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости. Почти месец в кома. Загубена памет. Обезщетение за убийството на внучката му беше отказано. На бабата на Сияна също. Нищо, че видя жестоката смърт на внучето си. Сияна умираше в ръцете й", тогава написа във Фейсбук профила си бащата на Сияна Николай Попов. Датата е 27 август 2025 година.
ФОКУС припомня, че застрахователната компания "ДаллБогг" бе отстранена от румънския пазар и българският регулатор направи проверка на адекватността на административните му системи, свързани с ликвидацията на щети, на капиталовите и ликвидни показатели и на инвестиционните му политики.
Вследствие на тези проверки Комисията за финансов надзор констатира редица нередности и излезе с препоръки за тяхното отстраняване, обвързани с конкретни срокове.
На този фон идва и негодуванието от страна на МБАЛ "Сърце и мозък" за отказа за създаването на кардиохирургия за деца, но въпреки това мнението на лекарите и властите е категорично обосновано.
У нас към момента функционира една кардиохирургия за деца. Тя се намира в НКБ и задоволява нуждите на цялата страна, особено при намаляващата раждаемост.
През последните години в нея имаше временни ограничения на дейността заради кризата с медицински кадри, но от края на миналата година операциите са възстановени в пълен капацитет.
В болницата вече се извършват близо 200 операции на година, колкото са и потребностите за страната според европейските стандарти.
След направена проверка в няколко спорни и доказано жълти медии ФОКУС установи, че са публикувани редица критики към Здравното министерство заради отказа да се създаде нова кардиохирургия за деца. Намесва се и партия ИТН, с намек за политическия произход на здравния министър Силви Кирилов и видимо става въпрос за организирана и обидна клеветническа кампания.
ФОКУС следи темата и ще Ви информира при наличие на още информация!
