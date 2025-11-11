бе създадена петиция. Поредният случай на насилие над животни шокира България и гражданите се активираха и организиран протест.
Протестът ще бъде на 13.11.2025 г. с начален час 16:30 пред Военномедицинска академия (ВМА). Гражданите искат следното:
-Справедливост за Мая
-По-строги наказания за насилие над животни
-Реални действия от институциите
"Фокус" припомня, че в столичния квартал "Разсадника“, мъж прегази кучето Мая – любимо на местните хора, за което се грижат вече 14 години. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.
"Вместо да помогне, извършителят напуска местопроизшествието, а случилото се е заснето от камери.Нека всички съпричастни към каузата за защита на животните се съберем. Нека покажем, че животът на всяко същество има значение. Да не мълчим пред жестокостта', написаха организаторите на протеста.
"Справедливост за Мая": Граждани организират протест срещу жестокостта към животните
Още по темата
/
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
09:59
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Още от категорията
/
СГП протестира присъда на СГС, касаеща бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София
11:37
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.