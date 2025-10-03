Ограничават движението на АМ "Хемус" и в двете посоки заради снегопочистване.От АПИ съобщиха, че се ограничава движението в двете посоки на магистралата за камиони над 12 тона и за леки автомобили. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.Освен интензивния снеговалеж в района, очевидци съобщават, че има огромно задръстване при тунел "Витиня", а пътят не е почистен.От Агенция "Пътна инфраструктура" казаха, че трасето се обработва от 14 машини.