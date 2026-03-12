Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
©
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Още от категорията
/
''ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:50
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЕП: Северна Македония да спазва договора за приятелство с Българи...
22:56 / 11.03.2026
Производството на мед в България намаля с близо 8% само за година...
22:13 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.