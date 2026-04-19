Средно от екзитполовете на "Тренд", "Алфа Рисърч", "Мяра" и "Маркет Линкс" към 19:00 часа ФОКУС изчисли коя партия колко депутати вкарва в новото 52-о Народно събрание.
Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" получава 109 депутатски места.
ГЕРБ-СДС - 43
ПП-ДБ - 38
ДПС-НН - 23
Възраждане - 14
БСП - 13
Най-висок процент на "Прогресивна България" по данни към 19 часа дава агенция "Тренд" - 39,2% от гласовете на българи.
При всички социологически агенции подредбата на партии е еднаква, като БСП са на ръба на 4-процентната бариера. Това очертава 6-партиен парламент към този момент.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.