Две от заболелите от морбили деца от Варна са от едно семейство. По време на Великденските празници те са били в София, където са имали контакт с друго заразено дете. И при трите деца е поставена първа доза ваксина, като втората се поставя на 12-годишна възраст.
"Състоянието на децата е добро. Две от тях са хоспитализирани в инфекциозна клиника. Третото дете е в дома и протича нормално заболяването без някакви усложнения в момента, състоянието на децата е добро", обясни директорът на отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионалната здравна инспекция д-р Анна Баева, съобщи bgonair.
Тя поясни и кога се поставят ваксините.
"Ваксината се поставя на 13 месеца и на 12 години. Децата не са достигнали тази възраст от 12 години. Затова имат само първа ваксина. Всички родители се уведомяват от общопрактикуващите лекари. Напомня им се, извикват се в кабинета и се поставят ваксините", коментира д-р Баева.
По отношение на разпространението на заболяването, здравните власти не отчитат сериозен ръст във Варна.
"Във Варна има само 3 случая и в тях все още чакаме потвърждения от референтната лаборатория. А иначе бумът на морбили е концентриран в Бяла Слатина, София, Плевен и тази област", допълва тя.
Д-р Баева обясни и как протича заболяването при децата.
"Различно е при всеки индивид, но тя започва с конюнктивит, със сълзотечение, с висока температура, отпадналост, с обрив. Дава обаче усложнения и при някои неваксинирани може да даде и тежки усложнения - пневмонии, и сърдечни проблеми, и неврологични енцефалити, даже може да има и засягане на ушите, оглушаване и т.н.", каза още тя, цитирана от БНТ.
По данни на здравната инспекция ваксинационният обхват във Варна остава под препоръчителните нива - между 88% и 90% за 2025 година.
Децата са на 2, 6 и 8 години. Две от тях са настанени в Инфекциозна клиника, третото бе поставено под карантина от 21 дни, тъй като родителите са отказали хоспитализацията му.
