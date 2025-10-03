ЗАРЕЖДАНЕ...
Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените"
©
Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик“.
Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай починал.
Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов.
Още по темата
/
Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
22:35
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:18
Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
18:06
Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
16:36
Ето къде има въведени бедствени положения, има 1 изчезнал човек на "Елените" - хора отказват да се евакуират!
15:48
Още от категорията
/
Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena
14:54
Експерт: Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат
02.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.