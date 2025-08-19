Джигитите във Варна са основните нарушители на Закона за движение по пътищата. През миналата година засечените шофьори, карали с над допустимата скорост в областта са над 133 хиляди, съобщиха от сектор "Пътна полиция" на МВР-Варна.На второ място са водачите, които неправилно отнемат предимство.От полицията във Варна информираха, че отчитат намаление на тежките пътно-транспортни нарушения на годишна база. От там се надяват, че промените в Закона за движение по пътищата, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 5 август и ще влязат в сила на 5 септември, ще дадат добри плодове в борбата с проблемните шофьори.