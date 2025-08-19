ЗАРЕЖДАНЕ...
Стана ясно колко са засечените "бързи и яростни" във Варна
На второ място са водачите, които неправилно отнемат предимство.
От полицията във Варна информираха, че отчитат намаление на тежките пътно-транспортни нарушения на годишна база. От там се надяват, че промените в Закона за движение по пътищата, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 5 август и ще влязат в сила на 5 септември, ще дадат добри плодове в борбата с проблемните шофьори.
