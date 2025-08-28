Номинационната комисия обяви днес доклада с оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията, съобщи правният портал Lex.bg.С най-висока оценка е, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията – той е получил 135 точки при максимален брой от 150 точки.На следващо място е класиран заместникът му– със 121 точки.На трето място е адвокат– със 118 точки.И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.Четвъртата и единствена кандидатура, която не е внесена от управляващите, е на адвокаткато тя е получила 63 точки.Оценките са на база три критерия – моралните и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК и концепцията му.Освен това всяка оценка е придружена с мотиви. Докладът с мотивите и оценките е внесен в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията.Комисията за противодействие на корупцията има трима членове и се председателства на ротационен принцип за по две години от всеки от тях, като редът на председателстване се определя чрез жребий при встъпването им в длъжност.