Софийският градски съд остави в ареста вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

Променени са и мерките на актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис от домашен арест в "задържане под стража", предаде БНТ.

В ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски.

Съдът прецени, че те са обществено опасни.