Сергей Станишев в ефира на bTV.
ЕС трябва да покаже характер
Попитан какво следва с Гренландия, той отговори, че САЩ ще се опитват да постигнат целта си с всякакви средства, важното е какво прави ЕС. "Има принцип – единственият начин да се защитиш срещу насилника е да му се противопоставиш. Не говоря за агресия на силата, но достатъчно твърдо – някои от президентите и премиерите в Европа вече бяха доста категорични. Тръмп има свой маниер на водене на преговори – хвърля бомба, тя се взривява, създава паника и после минава към преговорите, очаквайки отстъпки. Затова ЕС трябва да покаже характер.“
Много по-смислено е да инвестираме във възстановяването на Украйна, отколкото унищожаващата я война
Важно е ЕС да се концентрира в себе си и да направи две ключови стъпки. Първо да приключи унищожителната война в Украйна чрез преговори, чрез трайно мирно споразумение. Няма смисъл да се наливат пари в продължаване на войната, защото страната вече е в тотална криза – хората живеят без ток, без вода, без парно – това е ужасна трагедия, но още по-трагичното е, че над 10 млн. украинци са напуснали държавата и няма да се върнат. Това обрича Украйна на много лоша перспектива.
Вече чувам премиери от ЕС, които казват: трябва да започнем и ние да говорим с Русия. В парадоксална ситуация сме: САЩ бяха ключов фактор, наблюдавайки или започвайки войната, заради разширяването на НАТО, а сега те играят ролята на миротворец. Емануел Макрон и Джорджа Мелони ясно заявиха, че Европа трябва да започне да говори с Русия, защото без преговори няма постигане на споразумение. Много по-смислено е да инвестираме във възстановяването на Украйна, в нейното бъдеще, отколкото в една безкрайна, изтощителна война, която я унищожава.
И второ, ЕС трябва да се концентрира в собствените си реформи. Ние нямаме общ пазар в редица ключови сфери, които биха позволили на Европа да бъде конкурентоспособна – имаме 27 малки капиталови пазара, Съюзът на спестяванията не функционира още – 300 млрд. евро спестявания на гражданите заминават за Америка всяка година и се инвестират в тяхната икономика; в телекомуникациите – 100 оператора в ЕС срещу 3 в САЩ – така няма как да се състезаваме в инвестициите в иновации и нови технологии. Нужно е прагматично да се окрупним, за да имаме мащаб и да се състезаваме както с Китай, така и със САЩ.“
На предстоящите избори да чуем смислен дебат за бъдещето, а не разказ колко лоши са другите, нито пък да търсим универсален спасител
На въпрос дали има шанс за съставяне на кабинет в рамките на това Народно събрание, Станишев отговори, че ресурсът на парламента е тежко изчерпан след масовите протести. "Опитите за съставяне на кабинет в него са упражнения, които не биха довели до смислен резултат и до правителство с обществена подкрепа.
Иска ми се на предстоящите избори партиите да не разказват колко лоши са другите. Ние знаем колко лоши са всички. Не трябва да търсим и универсален спасител, защото един човек, макар и кадърен, не може да реши всички проблеми на България. Партиите трябва да започнат да водят смислен диалог за бъдещето по дневния ред на света – глобални трансформации – от геополитика, през климатичните промени, до конкурентоспособността и състезанието между различни регионални сили. Вече всички са регионални, няма една доминираща в икономически план световна сила. В този контекст трябва да намерим своето място и мястото на ЕС.“
Единственият шанс на БСП е да покаже нов дух
Сергей Станишев коментира тежката криза в БСП и опасността партията да остане извън парламента.
"Ситуацията е драматична. Не е тайна – преди година казах, че в това крехко състояние, БСП не бива да влиза в управлението в подобна конфигурация. След като се все това решение, на Конгреса през февруари се опитах да предложа политически условия, изисквания, които да дадат лице на партията. Беше направено всичко възможно да не бъде разглеждана тази резолюция, даваща шанс на левицата да не се държи като присъдружна организация. Не искам да хвърлям камък върху министрите – те се стараеха да свършат нещо полезно. Но остана общото впечатление, че БСП влезе в управлението на всяка цена, без условия и без собствена физиономия.“
Станишев предупреди, че евентуален проект на президента може сериозно да засегне БСП. "Не е тайна, че ако се появи проект на президента на предстоящите избори, той ще изсмуче като прахосмукачка електорат от повечето партии, но особено избирателите на БСП. Въпросът е не дали един или друг ще подава оставка, нито дали да има Конгрес. Единственият шанс на БСП е да покаже нов дух, нова среда и атмосфера вътре в партията.“
Няма смисъл от маневри на четвъртия етаж. Става дума за оцеляването на БСП и на лявото изобщо
"На Конгреса миналата година беше страшна касапница – между лобита, шпаргалки, натиск, преговори, търговия и опасността е това да се повтори, отслабвайки още повече партията. Няма спасител, никой сам няма да изтегли БСП от това блато, в което е в момента, с тенденция надолу. Нужни са общи усилия.
Единственият начин е да се покаже, че възприемаме посланието от площадите сериозно, имаме собствена линия и някакво колективно отношение, различен дух от досегашния в партията. Дори да се свика Конгрес, ако се повтори миналогодишният сценарий, знакът към обществото ще е също толкова неубедителен. Призовавам всеки от кандидатите за председател да се погледне в огледалото и да се попита: разбирам ли в какво състояние е БСП и заплахата 130 годишна партия да не влезе в парламента?“
Станишев коментира възможните сценарии: "по-голямата част от кандидатите са били част или от ръководството на БСП, или от парламентарната група. Те не са чисто нови. И в дебати опонентите им ще вадят какво са говорили в подкрепа на правителството. Или пък другият сценарий – да се сложи пионка, управлявана от сили извън БСП. Няма смисъл от маневри на четвъртия етаж, ако не се събудят всички в партията. Става дума за оцеляването на БСП и на лявото изобщо.“
