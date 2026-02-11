Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан" и какво се опитва да прикрие. Всички знаят. Това написа в страницата си във Facebook депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.
Надяваме се, час по-скоро истината за съпричастността на Политическа партия ПП (ПартияПетрохан) и присъдружната им коалиция ДБ( ДайтеБългарияНаНПОта) да излезе наяве, за да се разбере официално това, което всички нормални хора в България вече усещат с интуицията си: всичко около тази политическа секта е покварено, корумпирано и нечисто.
Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа.
По-рано съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев заяви:
ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор.
Бе дадена 15 мин. почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на "ДПС- Ново начало". След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.
Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин.
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
Още по темата
/
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
11.02
Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
11.02
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
11.02
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
11.02
Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
11.02
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
11.02
Още от категорията
/
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас
11.02
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не договорен, има смисъл да се занимаваш с политика!
08.02
Има ли шанс да си върнем загубеното обоняние след COVID-19 и други болести – обонятелната тренировка
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски пар...
21:01 / 11.02.2026
Земетресение край Хасково
20:03 / 11.02.2026
Проф. Богомил Манов: Мултифондовата система е нещо добро, крачка ...
21:01 / 11.02.2026
Доц. Татяна Буруджиева: Номинацията на Андрей Гюров за премиер но...
20:02 / 11.02.2026
МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети ...
20:02 / 11.02.2026
Съветът на ЕС одобри отпускането на 3,3 млрд. евро за отбраната н...
18:49 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.