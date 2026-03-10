Сподели close
Виждам, че днес съм настъпил Божо по мазола и е дал на късо, като напушен Цицелков, който се опитва да продаде машини на Smartmatic, без да забележи, че има представители на ДПС в залата, че и да забрави че е говорил с тях и ги е убеждавал каква хубава "стока“ предлага. Това написа в социалните мрежи депутатът от "ДПС - Ново Начало Станислав Анастасов.

Припомняме, че по-рано днес по време на публичното теглене на номерата на машините за гласуване на парламентарните избори на 19 април той се обърна към служебния министър на електронното управление и екипът му с думите: "В момента, за съжаление, господин Министър, Вие сте част от сценария “избори с наше МВР" и “наши машини" и “Ала-бала" с машините!".

"Но трябва да знаете, че ние няма да допуснем това! Ще извадим цялата информация как го правите малко преди изборите!", подчерта той.

Ето и цялата публикация на Анастасов:

Та явно Божо не помни, как ми се обясняваше в правна комисия, че той не бил на въпросното мероприятие с Цицелков, ама някой друг от тях бил, ама не помнел добре….

30 януари 2025 г. Поне 30 души в залата. Цицелков представя новите машини на Smartmatic заедно с техни търговски представители и Сиела-Норма. Пазя си поканата, други също.

Божо. Повтарям. Знаем какво точно правите и как го правихте преди. "Ала-балата“, както обичате да казвате, този път няма да стане. Сега сигурно ще започнеш да виеш, че не знаеш и за "Избори с ваше МВР“. Ами питай твоя полупредседател, който напоследък не се задържа в залата, защото не издържа да го питат за кадруването в МВР и натискът над министри за назначения на близки по партийна и друга линия (от благоприличие спестявам) на постове и в бордове на разни дружества.

И за да докажете сами колко отчаяно желаете да откраднете изборите, областният ви управител на Видин Иван Иванов е привикал ВСИЧКИ агенции и териториални дирекции "Във връзка с произвеждане на предстоящите избори за народни представители“. Сега ако можеш да ми отговориш какво общо има "Борба с градушките“ с изборите, освен ако не ви е прала градушка на някои предишни и така да си обяснявате резултата си.

КОЙ и ПП-ДБ дори и с "Ала-бала“ и с "наше МВР“ трябва да знаят две неща до 19ти април. Първо, всичко се вижда от хората и цялата истина за опитите ви за крадене на изборите ще излезе наяве и ще се провали. И второ – орташката работа на КОЙ и Петроханците вече е ясна и на земляните и на извънземните (ако ги има).

И понеже Божо, Мирчев и Асен все по-рядко ги виждаме е пленарна зала, утре ще задам въпрос към измисления премиер Гюров и министрите му с изтичащ срок на годност, колко пъти са разговаряли и са се срещали с Ивайло Мирчев, с Божидар Божанов и с Асен Василев и упражняват ли последните задкулисна, нелегитимно-олигархична власт? После няма да е лошо и да изслушаме министрите един по един.