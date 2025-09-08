ЗАРЕЖДАНЕ...
Станислав Бачев: Да се говори за устойчиво разведряване между САЩ и Русия е наивно
©
САЩ и Русия вече не могат да бъдат разглеждани като отделни геополитически сили без своите съюзници, добави той. "Блоковете вече са ясно оформени като участници, като цели и като принципи, от които няма да бъде отстъпено. Цялата дипломатическа, икономическа и политическа активност в последно време показва това“, обясни Бачев.
По думите на международния анализатор американският президент Доналд Тръмп е допуснал фундаментална грешка с организираната от него среща с руския президент в Аляска. "Организирането на среща в САЩ от САЩ, в която преговарят САЩ и Русия, показват истинското ниво на този конфликт. Той де факто направи признание, че САЩ са страна в конфликта с Русия. Не просто участник, а основна страна, защото споразумения от такъв калибър се сключват между равни или близки по мощ държави. С този ход Тръмп буквално легитимира нещо, което е в обратна посока на цялата реторика на САЩ и НАТО. Това е един от провалите на Тръмп – той сам се вкара в ситуация да признае, че те са страна в конфликта, а после се опита да се измъкне и от това, като каза, че в крайна сметка зависи от Зеленски дали ще приеме условията“, припомни Бачев.
Според него американският елит и управляващите вече осъзнават грешката на администрацията на Тръмп. Показателно е и преименуването на Департамента по отбрана в "Департамент по войната“. "Това е прецедент от 80 години насам. Започва едно осъзнаване, че има два избора – или да се признае загуба, или да се върви към ескалация, която евентуално да даде по-добри условия за преговори“, смята Бачев.
Той отбеляза, че цената на международното злато бележи нови върхове, а доларът губи своята сила. "Подобни скокове, и то продължителни, се случват или преди война, или преди големи геополитически сътресения“, добави международният анализатор.
Според него светът е в навечерието на ескалация на два фронта – украинския и иранския. "Смятам, че предстои нов етап на войната на Израел и САЩ срещу Иран. Има сериозни настроения и желание този път Иран да нанесе изпреварващ удар, но мисля, че ще изчака да бъде ударен отново“, прогнозира Бачев.
Европа от своя страна също се готви за ескалация на конфликтите, като увеличава военната и производствена си инфраструктура в Унгария, в Румъния и в България. "Свидетели сме и на опити за тилово осигуряване – френските болници се подготвят за работа във военни условия. Преди седмица бе обявена нова сделка по продажба на ракети с разширен обхват от САЩ на Украйна през европейски посредници. Преди месец за първи път от много години беше прехвърлено ядрено оръжие от САЩ във Великобритания. Никой не прави подобна подготовка, защото войната свършва. Напротив – очаква се изместване на фронта. Още повече че когато се напомпва военната индустрия и военно-промишленият комплекс, това се прави и за да се прикрие реалното състояние на западните общества“, коментира Бачев.
По думите му в този период на дълбока и системна промяна в света България е в състояние на национална катастрофа. "Ние сме в обществена, социална и политическа катастрофа, но по-лошото е, че тя е и духовна“, допълни Станислав Бачев.
Още по темата
/
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
19.08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
19.08
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
18.08
Още от категорията
/
Проф. Огнян Минчев: Русия мобилизира всичките си ресурси, като очевидно създава заплаха за сигурността на Източна Европа
22:21
Доц. Милен Любенов: Президентът Радев прибягва твърде често до демагогия и до популизъм, но не виждам да има ясна програма как да управлява държавата
22:20
Мая Манолова: Изравнителните сметки за парно са незаконни, формулата за сградна инсталация е спряна от съда
20:19
Доц. Стефан Шивачев: Съединението е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна и с участието на държавниците
19:26
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
18:57
Д-р Цанков: В следващите 3 г. на места изобщо няма да има спешна помощ, ако продължава да има недостиг на лекари
14:25
Доц. д-р Явор Асьов: Мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи или не стане твърде късно
07.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.