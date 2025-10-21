ЗАРЕЖДАНЕ...
Станислав Ляушкин: Лични данни не трябва да се предоставят в никакъв случай по телефона
©
Киберсигурността е защита на информация, мрежи и устройства срещу неоторизиран достъп. "Почти целият ни живот днес е онлайн – банкиране, медицина, всичко е онлайн“, посочи той.
По-голямата част от кибератаките се правят с цел кражба или печалба на пари, друга част – за забавление, а трети са част от т.нар. хибридни атаки.
Фишинг атаките, откраднатите пароли през имейли, DDoS атаките са масови и насочени към всички.
"Не трябва да се доверяваме на имейли от различни институции, които искат от вас някаква информация. Лични данни не трябва да се предоставят в никакъв случай по телефона. Това е класически социален инженеринг. Не трябва да кликваме по линкове, трябва редовно да променяме паролите си, а най-добре е да използваме двуфакторна идентификация. Задължително трябва да правим резервни копия на нашите данни, защото ако получим зловреден софтуер, той криптира данните на телефона и компютъра“, обясни киберекспертът.
Изкуственият интелект дава на киберпрестъпниците нови инструменти. Видеообаждания в социалните мрежи или приложения от непознат номер трябва да заострят вниманието на потребителите, предупреди Ляушкин.
"Това е комбинация от днешните модерни технологии, изкуствен интелект и социален инженеринг“, добави той.
Сред най-големите киберпрестъпления тази година са кражбата на десетки милиони записи от CRM система на голяма американска компания. "Подобни атаки са редовни, но при тази беше интересно, че бяха откраднати десетки милиони записи“, поясни Ляушкин.
"Една от най-големите кибератаки, която за щастие е била предотвратена, е била насочена срещу водоснабдителната система на един полски град", допълни той.
Още от категорията
/
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
12:28
Имотният пазар: От стабилност за сделките в София и Бургас до ускорена активност в Пловдив и Варна
11:57
Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК
11:51
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
11:50
Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините: Предлагаме тригодишен преходен период за въвеждане на принципа "Замърсителят плаща" в такса "Смет"
20.10
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите работили в...
22:54 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е...
22:53 / 20.10.2025
Проф. Николай Габровски е "Лекар на 2025"
22:01 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.