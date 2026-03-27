Станислав Стоянов: България отблокира процеса по присъединяване на Северна Македония в ЕС заради Брюксел
© NOVA
Стоянов заяви, че българските докладчици в сянка, отново се оказват в позната ситуация, в която на практика сами трябва да отстояват българския национален интерес. Той обърна внимание на активното присъствие на външния министър на Северна Македония в Европейския парламент и подчерта, че дипломатът е провел лични срещи с всички докладчици, с изключение на българските представители, непосредствено преди обсъжданията по доклада - факт, който е потвърден публично чрез негови изяви в социалните мрежи.
"Брюксел е гарант за т. нар. френски компромис от 2022 г. и това беше причината България да отблокира процеса по присъединяване на Република Северна Македония. Договорът за добросъседство с двата протокола към него е неотменна част от преговорната рамка“, заяви Стоянов и подчерта, че тези ангажименти трябва да бъдат стриктно спазвани.
Той изрази сериозно безпокойство от липсата на активна и навременна ангажираност от страна на българското Министерство на външните работи в хода на дискусиите и заяви, че вместо да защитава българската позиция на място в Европейския парламент, българският външен министър поставя акцент върху публични изяви и комуникационни инициативи, които не водят до реални резултати в защита на националния интерес.
"Очакваме българският външен министър да прояви необходимата отговорност и да предприеме своевременни действия в защита на българската позиция“, заяви Стоянов, подчертавайки, че темата за разширяването на ЕС и отношенията със Северна Македония изисква активна дипломация и последователност в отстояването на поетите ангажименти.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.