Удари първият звънец на 52-ото Народно събрание.
По традиция първото заседание бе открито от най-възрастния народен представител – в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“.
Регистрираха се 239 народни представители.
"Имаме кворум за пристъпване към първото заседание на Народното събрание и го обявявам за открито", каза Румен Миланов.
