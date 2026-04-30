Удари първият звънец на 52-ото Народно събрание.

По традиция първото заседание бе открито от най-възрастния народен представител – в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“.

Регистрираха се 239 народни представители.

"Имаме кворум за пристъпване към първото заседание на Народното събрание и го обявявам за открито", каза Румен Миланов.