Първото заседание на 52-ото Народно събрание започва точно в 10:00 ч. с първия парламентарен звънец. В рамките на заседанието политическите сили ще представят своите приоритети и основните задачи, върху които ще се фокусират.

Припомняме, че в новия парламент влизат 5 политически формации. Най-голяма е "Прогресивна България“ със 131 мандата, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 депутати.

След проведена лидерска среща стана ясно, че "Продължаваме Промяната“ и "Демократична България“ ще се регистрират като отделни парламентарни групи - съответно с 16 и 21 народни представители. ДПС също ще разполага с 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде "Възраждане“ с 12 депутати.

По традиция първото заседание ще бъде открито от най-възрастния народен представител – в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“.