Старт на тежка политическа седмица заради коригирания Бюджет 2026

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.
Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала.
