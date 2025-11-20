Стартира приемът за инвестиции в земеделските стопанства
Целта на интервенцията е да бъдат подпомогнати инвестиции в модернизация и механизация в земеделските стопанства, строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. Допустими за финансиране ще бъдат и разходи за закупуване на съоръжения и прикачен инвентар за пчеларство и съответното оборудване.
Кандидатите земеделски стопани или групи/организации на производители ще могат да закупуват земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, да извършват рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включително кладенци, сондажи и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за управление на водите на ниво стопанство, технологии за пестене на вода, инсталации за подобряване качеството на входящи и изходящи води, включително и в животновъдството.
Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство и/или съхранение на енергия от ВЕИ.
Чрез критериите за подбор по интервенцията ще се насърчават развитието на биологично земеделие, участие в схеми за качество, инвестиции за надвишаване изискванията за хуманно отношение към животните, дейности, свързани с напояване. С оглед стимулиране на кооперирането и интеграцията между земеделските производители, приоритет ще получат кандидати признати групи/организации на производители на селскостопански продукти. С предимство ще бъдат оценявани млади фермери, земеделски стопани, чиито дейности и инвестиции ще се изпълняват на територията на райони с природни и други ограничения, както и кандидати, доказващи финансова устойчивост.
Бюджетът за приема по интервенцията е в размер на 378 480 193,25 лева (193 513 850 евро), от които 283 860 144,93 лева (145 135 387,50 евро) за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.
Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.
Заявления за подпомагане ще се приемат в СЕУ до 20 февруари 2026 г.
С документите може да се запознаете ТУК.
