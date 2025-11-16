Една от водещите авиокомпании в България, вече изпълнява редовни директни полети от Пловдив и Варна до Братислава (Словакия).Новият маршрут стартира на 15 ноември и е част от стратегията на Wizz Air за разширяване на своите услуги и присъствие на българския пазар, следвайки откриването на новата база на авиокомпанията в Братислава.Редовните полети от Варна и Пловдив до Братислава ще се изпълняват целогодишно три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.Братислава – столицата на Словакия, е един от скритите бисери на Централна Европа. Разположена живописно на брега на река Дунав, тя съчетава богата история с модерен, динамичен дух. Градът предлага очарователен исторически център и Стар град с калдъръмени улички, увенчан от величествения Братиславски замък, който предоставя панорамна гледка към Дунава и съседните Австрия и Унгария.