Обърнете внимание на случващото се в Косово, Албания, Северна Македония, Югоизточна Сърбия, северозападна Турция и южна Румъния.Според картата с данни от FIRMS, която обхваща период от 7 дни, България е сред държавите с относително малко регистрирани пожари. Това може да подсказва, че въпреки горещото лято, страната не е изпитвала тежък пик на огнената активност – поне на фона на много други части на Европа. Това съобщиха от Meteo Balkans.В същото време на европейския континент бушуват серия от пожари – особено тежки в Гърция, Турция и Португалия IQAir+1. Дори в България е имало сериозни инциденти – над 160 активни пожара в един ден, включително разрушителни огнища в Рани Луг (село в Западна България, в община Трън, област Перник), Симитли и Пирин.За Европа като цяло, сезонът на горските пожари през 2025 г. е изключително интензивен – с близо 50% увеличение на огнените инциденти спрямо предходни години.Статистиката на EFFIS (Система за наблюдение на горските пожари на ЕС) показва значително по-голяма засегната територия спрямо нормалния среден обем за този период.