Според данни на Агенцията по заетостта в края на месец юли регистрираните в бюрата по труда са били 150 000. Каква е актуалната обстановка на пазара на труда и има ли трудности при набирането на кадри – темата коментират заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта – Габриела Димчева и председателят на Българската конфедерация по заетостта Надя Василева.Относително ниско ниво на безработицата у нас отчита Агенцията по заетостта, каза Габриела Димчева."Според данните ни, в края на юли безработицата е била на ниво от около 5,29%. Това означава, че около 150 000 души са били регистрирани в бюрата по труда", обясни тя и допълни, че възможност за вариране в данните все пак има."За съжаление една част от хората, които нито учат, нито работят, често не се и регистрират в бюрата по труда. Ние се опитваме да достигнем именно до тях, за да може и те да имат достъп до набора от услуги, който им е нужен", обясни Габриела Димчева и допълни, че при равен достъп до пазара на труда и повишаване на квалификациите именно при уязвимите групи се дава възможност за изпълване нуждите на бизнеса."Нивата на безработица са относително ниски, но не можем и да кажем, че такова явление е здравословно. Получава се един огромен парадокс – при такъв обем на безработица, в същото време се наблюдава и голямо търсене и недостиг на кадри", посочи Надя Василева пред NOVA NEWS.По думите ѝ в допълнение на тези фактори, на пазара се наблюдава и повишение на доходите в определени сектори, но и намалена производителност въпреки тези условия."Има един дисбаланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, който постепенно ще засегне всички сектори. Виждаме и нещо ново – младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя - не само финансови, но и по отношение на условията на труд", обясни още тя.Според Василева, най-предпочитано условие за хората, търсещи нова работа, е възможността за гъвкаво работно време или възможност за дистанционна работа. Тя посочи още, че спрямо нуждите на пазара, към момента се наблюдава недостиг на работна сила за сезонна работа в курортите.