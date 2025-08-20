ЗАРЕЖДАНЕ...
Статистика: Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя
©
Относително ниско ниво на безработицата у нас отчита Агенцията по заетостта, каза Габриела Димчева.
"Според данните ни, в края на юли безработицата е била на ниво от около 5,29%. Това означава, че около 150 000 души са били регистрирани в бюрата по труда", обясни тя и допълни, че възможност за вариране в данните все пак има.
"За съжаление една част от хората, които нито учат, нито работят, често не се и регистрират в бюрата по труда. Ние се опитваме да достигнем именно до тях, за да може и те да имат достъп до набора от услуги, който им е нужен", обясни Габриела Димчева и допълни, че при равен достъп до пазара на труда и повишаване на квалификациите именно при уязвимите групи се дава възможност за изпълване нуждите на бизнеса.
"Нивата на безработица са относително ниски, но не можем и да кажем, че такова явление е здравословно. Получава се един огромен парадокс – при такъв обем на безработица, в същото време се наблюдава и голямо търсене и недостиг на кадри", посочи Надя Василева пред NOVA NEWS.
По думите ѝ в допълнение на тези фактори, на пазара се наблюдава и повишение на доходите в определени сектори, но и намалена производителност въпреки тези условия.
"Има един дисбаланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, който постепенно ще засегне всички сектори. Виждаме и нещо ново – младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя - не само финансови, но и по отношение на условията на труд", обясни още тя.
Според Василева, най-предпочитано условие за хората, търсещи нова работа, е възможността за гъвкаво работно време или възможност за дистанционна работа. Тя посочи още, че спрямо нуждите на пазара, към момента се наблюдава недостиг на работна сила за сезонна работа в курортите.
Още от категорията
/
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08
Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
19.08
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
17.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.