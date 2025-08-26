ЗАРЕЖДАНЕ...
Статистиката отбелязва: 7% ръст при пътниците, предпочели автобусния транспорт и 2% спад при железопътния
©
С 5.3% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление - с 9.5%.
Товарен транспорт
Превозените товари от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2025 г. са 32 695.0 хил. т, или с 6.2% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година. Вътрешните превози се увеличават с 6.6%, а международните - с 5.3%. Извършената работа е 9 321.9 млн. тонкилометра, което е с 3.8% повече в сравнение със същия период на предходната година.
Превозените товари от речния и морския транспорт са с 311.7 хил. т по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2024 г., в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, намалението е с 4.5% спрямо същия период на предходната година.
Пътнически сухопътен транспорт
Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 93 226.2 хил., или с 6.4% повече спрямо второто тримесечие на 2024 година. При автобусните превози увеличението е със 7.0%, докато при железопътните се наблюдава намаление - с 2.0%. Извършената работа е 1 977.8 млн. пътникокилометра, като е регистриран спад от 13.7% в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г., в резултат на намалената превозна дейност както от автобусния, така и от железопътния транспорт.
Пътнически воден транспорт
При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 11.8 хил. спрямо същия период на 2024 г., поради по-малкия брой превозени пътници от речния транспорт, докато при извършената работа не се отчита промяна в сравнение с второто тримесечие на предходната година.
Градски електротранспорт
През периода април - юни 2025 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 85 947.6 хил. пътници, или с 4.3% повече в сравнение с второто тримесечие на 2024 година. Същевременно и извършената работа нараства с 10.3% и достига 525.1 млн. пътникокилометра.
Още от категорията
/
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
16:30
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
15:13
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
13:14
От "Четири лапи" съобщиха за рискови тенденции в обявите за продажба на кучета в социалните мрежи и как те да бъдат разпознати
13:14
Вълчев иска учебният ден да започва по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
11:34
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане
11:08
МБАЛ НКБ: България е на едно от челните места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в Европа
11:07
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.