Стефан Тафров: Целта на режима на Путин е да изпита какви са червените линии на НАТО, ако се стигне до въоръжена конфронтация
По думите му целта на режима на Путин е да изпита какви са червените линии на НАТО, ако се стигне до въоръжена конфронтация.
"Този епизод, който е най-сериозният от началото на руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 година, става на фона на факта, че съвсем скоро в сателита на Русия, Беларус, ще има масирани руски военни маневри, под кодовото название "Запад 2025", които допълнително ще увеличат напрежението на границата на НАТО. Първоначалната реакция на Полша и на нейните съюзници от НАТО беше решителна, бърза. Дроновете бяха унищожени от полската военна авиация и също прихванати от самолети на Нидерландия, Германия и Италия. Освен това на това заседание по чл. 4 в Брюксел в Съвета на НАТО, всички съюзници в НАТО осъдиха категорично тази руска провокация, която е много сериозна. Но разбира се, най-важното оттук нататък е какво ще направим ние в НАТО, за да сложим край на подобни провокации", допълни Тафров.
"Освен това, тази провокация беше последвана от изключително масирана информационна атака в социалните мрежи на обичайни проруски източници, което показва, че е била планирана и съзнателна, а не случайност. Впрочем Полша иска да се направи една система за слагане на стена буквално на границата на НАТО с Русия, която да предпазва Алианса от подобни нахлувания, а за много наблюдатели се поставя въпроса и за затварянето на небето над самата Украйна от страна на НАТО. Тема, която беше табу в началото, защото се смяташе, че може да доведе до войната с Русия. Вижда се, че това не умиротворява Русия. Бездействието се тълкува от Русия като слабост, и това не може да продължава", каза още дипломатът.
Относно искането на Полша за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Тафров посочи: "Оттам никакви решения няма да дойдат, защото Русия е постоянен член и тя има право на вето. Ще има едно заседание, на което полската страна и членките на Европейския съюз и НАТО, които са членове на Съвета за сигурност, пък и други страни, ще кажат своята гледна точка. Това е смисълът на Съвета за сигурност. Това е политическият смисъл на полското искане, което беше оповестено от полския външен министър Радослав Шикорски, да се подчертае политическата изолация на Русия. Това поставя въпроси и пред Китай - как ще реагира. Аз не съм оптимист, защото след тази среща в Пекин, Китай и Русия очевидно вървят в една посока. Очевидно Китай си затваря очите за руската агресия и подкрепя Москва", заключи той.
