Румен Радев ще връчи в петък третия мандат за съставяне на правителство - той покани АПС на Ахмед Доган.
Какво ще се промени след поредните парламентарни избори? Говори бившият служебен премиер и лидер на партия "Български възход" Стефан Янев.
"При това разположение на парламентарните сили опциите са няколко и една трябва да бъде избрана. Имаше заявки, че е правилен и грешен ход. Да го оценява Радев, който го е направил и лидерите на ПГ на АПС - или да върнат празна папка и да отиваме директно към избори, или да удължат този срок", коментира лидерът на партия "Български възход".
Той е категоричен, че българите не се интересуват от технологията на изборите, която сама по себе си "не води до предсказуемост в ежедневието, а по-скоро създава напрежение и липса на доверие в политическата класа".
"Този дух на протестност, на липса на доверие, създава необходимост от коренна промяна на политическото представителство е нещото, което трябва да притеснява политиците в момента. Не да мислят за технология, да спечелят дивиденти, някой да излезе друг да влезе, не е време за тънки смети, време е да се чуят хората, тяхното недоволство трябва да намери отражение в дейността на политиците", призова бившият премиер.
По думите му, ако има договорки, те са задкулисни. И беше категоричен, че не е важно какво говорят политиците, а какво правят.
"Ако правите още от същото - благодаря, не ни интересува вашата технология. Ако искате да поставим България на пътя на развитието с прозрачност, участието на гражданите - има начин за смяна на модела на функциониране", заяви Янев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той вижда възможност за обединение около няколко приоритета при базисно съгласие на политически партии:
Честността на изборите е стартовата точка
Прозрачно харчене на държавния ресурс, на данъците на българите
Прозрачно функциониране на държавата с отчитане интересите на нейните граждани
По думите му е необходимо и подобряване на коалиционната култура, която липсва от години.
Участието на "Български възход" на изборите
"Български възход" е в разговор с други политически формации за смяна на модела, партията е в търсене на съмишленици за прозрачност, гъвкаво и отчетно към гражданите управление.
С Радев не са водени разговори
"Създава се очакване, матрица на говорене, че като излезе той и нещо коренно ще се промени. Който иска да излезе, въпросът е какво ще прави. Дали и кога е второстепенно - ще бъде част от същото, което виждаме в момента или иска нещо да променя", коментира бившият премиер.
За бъдещия служебен премиер, без значение кой ще бъде той, Янев е убеден, че ще му е трудно да работи, след като няма парламент зад гърба си.
Машинно гласуване
Янев изрази позицията си, че предпочита машинното гласуване.
"Костадинов спомена, че 21-ва година нямаше никакви съществени разлики, защото отрязъците от машината всеки си го вижда. След това беше отменено и се отрови Кутията на Пандора", завърши Янев.
Стефан Янев: Българите не се интересуват от технологията на изборите
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
Бивш председател на ЦИК: Радикалните промени в последния момент биха довели до още по-голямо недоверие
15.01
Жечо Станков: Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
15.01
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15.01
Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението
15.01
Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично: Въвеждането на новата технология отнема 5-10 г.
15.01
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
Още от категорията
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Румен Радев: Не може да има силна и достойна България, ако не завещаем на идните поколения подвига, саможертвата и вярата на нашите предци в бъдещето
14.01
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Кроношпан" отговориха на заповедта на министъра на околната сред...
22:39 / 15.01.2026
Рени Миткова: Липсата на финансова грамотност е основната причина...
22:12 / 15.01.2026
По разпореждане на министър Генов: Спират "Кроношпан"
19:33 / 15.01.2026
Доц. Боюклиев за закона "Антиспекула": С такъв законопроект няма ...
19:11 / 15.01.2026
Жанета от Царево се нуждае от неотложна трансплантация в Чужбина
17:38 / 15.01.2026
Няма да се гласува на изборите изцяло машинно, реши правната коми...
17:37 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.